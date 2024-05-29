Слушания по уголовному делу против Трампа завершены. Вердикт вынесут присяжные

Дональд Трамп:Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images В Нью-Йорке завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть от избирателей выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.