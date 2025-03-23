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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Работа.ру»: больше всех в России платят разработчикам и бурильщикам

«Работа.ру»: больше всех в России платят разработчикам и бурильщикам

Самые большие зарплаты в России получают go-разработчики (235 тысяч рублей), бурильщики (193 тысячи), начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей) и представители ряда других профессий, следует из данных сервиса «Работа.

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