«Работа.ру»: больше всех в России платят разработчикам и бурильщикам

Самые большие зарплаты в России получают go-разработчики (235 тысяч рублей), бурильщики (193 тысячи), начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей) и представители ряда других профессий, следует из данных сервиса «Работа.
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