В МАИ разработали беспилотник для оценки количества опасных веществ в воздухе

Ученые из Московского авиационного института (МАИ), компании "Космостехпроект", ГБОУ "Воробьёвы горы" и "Российских космических систем" разработали систему мониторинга опасных веществ в воздухе с помощью беспилотного летательного аппарата.
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