Тест PRIMPRESS: Что вы знаете о праздновании Нового года в России?

Все меньше дней остается до самого любимого и ожидаемого всеми праздника – Нового года. Улицы и дома понемногу украшаются новогодней атрибутикой, в магазинах и некоторых общественных пространствах появляются искусственные елки, а в продаже – символы предстоящего года.
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