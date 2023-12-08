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Тест PRIMPRESS: Что вы знаете о праздновании Нового года в России?

Тест PRIMPRESS: Что вы знаете о праздновании Нового года в России?

Все меньше дней остается до самого любимого и ожидаемого всеми праздника – Нового года. Улицы и дома понемногу украшаются новогодней атрибутикой, в магазинах и некоторых общественных пространствах появляются искусственные елки, а в продаже – символы предстоящего года.

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