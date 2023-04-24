Эксперт Атламазоглу объяснил, от какого действия Пентагона «Путин будет зол»

В МО США решили, что надо ускорить переброску тяжелых танков M1 Abrams Украине. Такой шаг Пентагона "разозлит" российского президента Владимира Путина, пишет аналитик Ставрос Атламазоглу в заметке для 19FortyFive, отмечает "Свободная пресса".