Учёные приближаются к созданию «зеркальной жизни» — очень опасных искусственных организмов — The Economist

Учёные приближаются к созданию «зеркальной жизни» — очень опасных искусственных организмов, пишет The Economist.
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