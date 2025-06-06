Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина бобкова
    всех поименно назвать,кто ее пригласил!"С возвращением в...
  • Иван Ураганов
    В следующий раз ,когда прилетит дрон,мужик уже никому звонить не будет,бюрократия однако!Будьте бдительны!
  • Александр яросв
    Люди знают что из себя представляет Песков, идейный либерал , крышующий артистическую тусовку., только руководство ст...Весьма неприятный...

"С возвращением вас, Алла Борисовна!": Пугачеву пригласили на Новую волну-2025

"С возвращением вас, Алла Борисовна!": Пугачеву пригласили на Новую волну-2025

Интересная жизнь с Vera Star На днях в СМИ появилась информация, что Аллу Пугачёву пригласили принять участие в одном из крупнейших музыкальных событий России — фестивале «Новая волна», который в этом году пройдёт с 22 по 27 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Нах нужна эта прокуренная старая бабка!
Ответить
58 мин.
ГП
Галина Потапчик
Зачем нам нужны предатели и русофобы в России!!! Пусть Пугачева кормит собой запад, нам она не нужна!!!
Ответить
36 мин.
валентина бобкова
всех поименно назвать,кто ее пригласил!
Ответить
14 сек.
наверх