Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается бежать в Соединенные Штаты, что объясняется таким активным вовлечением Киева в противостояние с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне ставший главой движения «Другая Украина».
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