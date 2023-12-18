Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Сколько людей вылечили с помощью этой молекулы? Нобелевскую премию уже получили?Ученые обнаружили...
  • Игорь Петров
    Грёбаные лягушатники.. Забыли Бородино?Франция начнет об...
  • Betahon
    Советские ученые еще в прошлом веке установили, что немного сахара в чай просто необходимо: он нейтрализует вещества,...Нидерландские учё...

Медведчук заподозрил Зеленского в желании сбежать в США

Медведчук заподозрил Зеленского в желании сбежать в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается бежать в Соединенные Штаты, что объясняется таким активным вовлечением Киева в противостояние с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне ставший главой движения «Другая Украина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх