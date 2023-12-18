Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается бежать в Соединенные Штаты, что объясняется таким активным вовлечением Киева в противостояние с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне ставший главой движения «Другая Украина».