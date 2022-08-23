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Жители Уссурийска останутся без холодной воды 24 августа

Жители Уссурийска останутся без холодной воды 24 августа

Сегодня, 24 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улицах: Советская, дома 94, 96; Пролетарская, дома 69, 89, 91, 94.

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