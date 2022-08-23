Жители Уссурийска останутся без холодной воды 24 августа

Сегодня, 24 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улицах: Советская, дома 94, 96; Пролетарская, дома 69, 89, 91, 94.
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