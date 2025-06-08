Ирак готов экспортировать 80 наименований местной продукции

Около 80 наименований продукции местного производства теперь готовы к экспорту, что подчеркивает растущую роль Ирака как регионального экономического центра, заявил премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани, 8 июня сообщает Shafaq News.
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