В РФ разработали сверхнадежное мобильное убежище от ядерных ударов

Никто не хочет ядерной войны, но как будут развиваться события в мировой геополитике не знает никто и никто не может спрогнозировать со 100% точностью, что однажды Россия не будет атакована вражескими ядерными ракетами.
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