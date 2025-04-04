ТАСС: Российские военные уничтожают элитных штурмовиков ВСУ в Суджанском районе Российские военные вступили в бой с элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии