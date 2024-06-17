Учёные призвали убрать со стола 3 продукта, ведущих к появлению рака

Каждая порция этих продуктов уносит здоровье. Подробнее об этом рассказала врач СмирноваПроктолог Елена Смирнова со ссылкой на отчёт Американского института исследований рака пишет, что риск развития онкологии повышается, если употреблять определённые продукты.