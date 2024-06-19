В Санкт-Петербурге задержали художницу, позировавшую на кладбище голой

Фото- и видеоматериалы с «голой» фотосессии на Большеохотинском кладбище Санкт-Петербурга привекли внимание правоохранительных органов, во вторник одну из «моделей» задержали, 19 июня сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы петербургских судов.
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