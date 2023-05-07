Спички - не игрушка

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Срочно возобновить торговлю с Финляндией!

Срочно возобновить торговлю с Финляндией!

«Сидят Гена и Чёбурашка на помойке. Внезапно крокодил с хвоста отвешивает подзатыльник: - Хватит выбирать вкусненькое! Жри всё подряд, падла ушастая!» (С) Из древнего анекдота.

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