Срочно возобновить торговлю с Финляндией!

«Сидят Гена и Чёбурашка на помойке. Внезапно крокодил с хвоста отвешивает подзатыльник: - Хватит выбирать вкусненькое! Жри всё подряд, падла ушастая!» (С) Из древнего анекдота.
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