Ведущий Первого канала Саймс отказался комментировать обвинения Минюста США

Политолог и историк, ведущий ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс отказался прокомментировать RTVI обвинения в обходе санкций и отмывании денег, выдвинутые против него и его жены Анастасии Министерством юстиции США.
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