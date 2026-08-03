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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»

Комментатор Геннадий Орлов выразил скепсис в отношении игры вратаря «Спартака» Александра Максименко .

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