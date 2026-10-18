MARCIN GADOMSKI/EPA/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 18 октября признался, что был единственным, кто спросил, почему на саммите Евросоюза не обсуждался мир на Украине.
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