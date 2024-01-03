Снегопады задержатся на Южном Урале

В Челябинской области продлили действие экстренного предупреждения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 4 января в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката.