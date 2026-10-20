ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Жители подконтрольных ВСУ Дружковки, Краматорска и Славянска, а также освобожденного Доброполья, которые выехали в Европу, могут присоединиться к специальной программе переселения в Донецк.
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