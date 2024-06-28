Фото: Следком России Кажется, единственный человек, который готов защищать жителей России – это глава Следкома.
Бастрыкин оскорбил депутатов и мигрантозавозчика, попросив сделать счастливым русский народ
Комментарии
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виктор климахин
Кто то должен сказать кто они такие депутаты и это только начало не удивлюсь если этих дармоедов погонят по этапу как врагов России и Россиян к этому идет
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59 мин.
Людмила Лиханова
Надо бы комментарии простого народа почитать "оскорбившимся" депутатам. ГОС ДУРА она и есть ГОС ДУРА. Сидят или спят или ковыряя в носу придумывают закончики чтобы оправдать свое опосидение и получение баснословных денег и прочих привелегий которые и не снятся простым людям. Огромные деньги тратятся на это сборище бездельников. Если разогнать всю эту компашку то не нужно будет собирать с миру по нитке на лечение и операции больных деток. Эти дармоеды сжирают огромные деньги которые не оправдывают. Нет нормальных законов которые бы защищали простых людей. Хотя бы закон о получении ежегодно денег за иСпользование природных ресурсов как в некоторых странах где КАЖДЫЙ гражданин их получает. А у нас при огромных прибылях получают их только толстосумы. Взять тот же Сбербанк...сегодня прозвучало, что у него огромная прибыль которая...выплачивается в виде дивидентов. А это - РЕЗУЛЬТАТ КРАЙНЕ НИЗКИХ ПРОЦЕНТОВ КОТОРЫЕ ОНИ ВЫПЛАЧИВАЮТ С БАРСКОГО ПЛЕЧА ПЕНСИОНЕРАМ. Одни купаются в роскоши, а другие живут или от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Жа, не умираем с голоду как в 90-е, но и при таких доходах не должны граждане, особенно пенсионеры ДОЖИВАТЬ, они тоже хотят ЖИТЬ, отдав здоровье, силы , время на созидание, а получили унизительное положение, ну кроме военных пенсионеров. ТАК ЧТО НАМ НЕ ЗА ЧТО УВАЖАТЬ ГОСДУРУ ОСОБЕННО ЗА ЛОБИРОВАНИЕ МИГРАНТОВ КОТОРЫЕ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ЗАХВАТЧИКИ.
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55 мин.
Людмила Лиханова
Дурак ты. Он показал Президенту лицо МО за что его и убили. Тпк ЧЕМ он был не прав и предатель? Мрази и подонки те, кого он обличал, что теперь уже доказано и идут чистки в МО. В Краснодаре стоят дома для военных с потолками 2 м. ВЫ хотели бы жить в таких? А у них хоромы за миллиарды. Так ЧТО неправильно сказал и сделал Пригожин? Его вагнеровцы были одеты , обуты, накормлены и о их родных заботились и после гибели похоронены достойно и даже нА специальном кладбище ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕТ БЛИЗКИХ ИЛИ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ ЛЕЖАТЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ. А ЧТО МО? Сами ребята все покупали , задержки с выплатами, родные погибших не могли достучаться... и т.д. А ведь КАК СКАЗАЛ САМ ПРЕЗИДЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЕ БЫЛО ИЗ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ БЮДЖЕТА. Так что заткнись и не вякай на Пригожина. Его все бойцы вспоминают добрым словом. А КТО о тебе скажет доброе слово? НИКТО
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47 мин.
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