Робот начал делать хирургически точные татуировки. Но стоит это довольно дорого

Американский стартап Blackdot представил высокоточного робота для нанесения татуировок — разработчики утверждают, что он не имеет аналогов в миреВ Blackdot заявляют, что робот-татуировщик сделает нанесение рисунка более точным и менее болезненным.
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