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Робот начал делать хирургически точные татуировки. Но стоит это довольно дорого

Робот начал делать хирургически точные татуировки. Но стоит это довольно дорого

Американский стартап Blackdot представил высокоточного робота для нанесения татуировок — разработчики утверждают, что он не имеет аналогов в миреВ Blackdot заявляют, что робот-татуировщик сделает нанесение рисунка более точным и менее болезненным.

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