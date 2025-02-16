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Царьград

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Получивший пожизненное преступник из Поморья сознался в подлом убийстве друга и его жены

Получивший пожизненное преступник из Поморья сознался в подлом убийстве друга и его жены

Отбывающий пожизненное наказание бывший участник ОПГ из Архангельской области сознался в ещё преступлении.

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Комментарии
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Владимир Петров
Такого надо усыпить у ветеринара...
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