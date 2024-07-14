+ 18 Осторожно, жесткие кадры! www.yandex.ru/video/preview/10033414978901807837 Мы их всё же вычислили! Наши операторы нашли группу операторов Бабы Яги и прямым попаданием снаряда из Д-30 расчёт ударного дрона ВСУ уничтожен.
Мы их всё же вычислили!
Комментарии
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Владимир Байков
Не брать в плен хохлов это враг,уничтожать всех.
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15 час.
Ольга
Нормальные кадры, нисколько не жесткие, побольше бы таких (после всех хохлобандеровских зверств - самое оно).
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13 час.
Вера смелых
"Жёсткие кадры"?!... У меня на глазах моя коллега , сокращая путь до подъезда, подорвались на "лепестке"... прямо на глазах... и вот эти кадры я смотрю с чувством удовлетворения - так вас, ВСУки, и надо! И корчиться вам часами и днями, мрази!
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9 час.
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