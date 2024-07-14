Мы их всё же вычислили!

Вера смелых

"Жёсткие кадры"?!... У меня на глазах моя коллега , сокращая путь до подъезда, подорвались на "лепестке"... прямо на глазах... и вот эти кадры я смотрю с чувством удовлетворения - так вас, ВСУки, и надо! И корчиться вам часами и днями, мрази!