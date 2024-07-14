Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Людмила Феденюк
    Автор спрашивает нас?Не нас нужно спрашивать,а кто ему предоставляет возможность зарабатывать в стране денежки.Не буд...Этот не тонет. По...
  • Владимир Моргунов
    "ВСЯ РОССИЯ" НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ РЕШАЮТ, А КУЧКА РЕШАЛ ПОЛУЧАЕТ "СПАСИБО" ОТ ГРУЗИНА ВОТ ОН И ПРОДОЛЖАЕТ ТУЖИТСЯ НА СЦЕНЕ...Этот не тонет. По...
  • людмила пийгли
    Пора всю эту развлехуку убирать, война идет, люди погибаютЭтот не тонет. По...

Мы их всё же вычислили!

Мы их всё же вычислили!

+ 18  Осторожно, жесткие кадры! www.yandex.ru/video/preview/10033414978901807837 Мы их всё же вычислили! Наши операторы нашли группу операторов Бабы Яги и прямым попаданием снаряда из Д-30 расчёт ударного дрона ВСУ уничтожен.

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Комментарии
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Владимир Байков
Не брать в плен хохлов это враг,уничтожать всех.
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15 час.
Ольга
Нормальные кадры, нисколько не жесткие, побольше бы таких (после всех хохлобандеровских зверств - самое оно).
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13 час.
Вера смелых
&quot;Жёсткие кадры&quot;?!...  У меня на глазах моя коллега , сокращая путь до подъезда, подорвались на &quot;лепестке&quot;... прямо на глазах... и вот эти кадры  я смотрю с чувством удовлетворения - так вас, ВСУки, и надо! И корчиться вам  часами и днями, мрази!
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9 час.

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