Окей, зумер! Угадайте 6 самых популярных в народе песен Надежды Кадышевой

Чайный гриб против рафа! Зипун против худи! Годзилла против Чебурашки! Кто пройдет этот тест лучше — зумеры или старшее поколение, предки или внучки? фото: Legion Media / коллаж MAXIMНу, потомки, не ожидали.
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