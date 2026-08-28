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ИА Регнум

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Свыше 500 беспилотников ВСУ уничтожили ночью над регионами России

Свыше 500 беспилотников ВСУ уничтожили ночью над регионами России

Свыше 500 украинских беспилотников перехвачены ночью 28 августа над российскими регионами и морскими акваториями, сообщили в Минобороны РФ.

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