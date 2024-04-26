С приветственным словом выступил глава района Николай Моисеев, который выразил искреннюю благодарность ликвидаторам последствий аварии, соболезнование родным и близким тех, кто, к сожалению, ушел из жизни.
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С приветственным словом выступил глава района Николай Моисеев, который выразил искреннюю благодарность ликвидаторам последствий аварии, соболезнование родным и близким тех, кто, к сожалению, ушел из жизни.