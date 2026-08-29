Zero Hedge
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Zero Hedge

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They Know It Would Trigger Mass Unrest...

They Know It Would Trigger Mass Unrest...

They Know It Would Trigger Mass Unrest. Authored by Steve Watson via Modernity News, The sister of a young British mother butchered by a small-boat arrival has torn into the Labour government for going to court to keep the public from seeing who is committing what crime in this country.

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