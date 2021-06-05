Гаджиев о Хабибе: «Выступать на футбольном поле как профессионал – это несерьезно»

Бывший тренер клубов РПЛ Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что клуб Олимп-ПФЛ «Легион-Динамо» предложил контракт экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии