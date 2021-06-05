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Гаджиев о Хабибе: «Выступать на футбольном поле как профессионал – это несерьезно»

Бывший тренер клубов РПЛ Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что клуб Олимп-ПФЛ «Легион-Динамо» предложил контракт экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

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