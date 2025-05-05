Глава Пентагона призвал сократить количество генералов и адмиралов

Приказ о сокращении в вооруженных силах США количества генералов армии и адмиралов с четырьмя звездами на погонах по меньшей мере на 20% выпустил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет, 5 мая со ссылкой на подписанную Хегсетом служебную записку сообщает телеканал CNN.