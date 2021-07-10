«Наполи» и «Рома» отказались покупать Эмерсона за 20 миллионов евро

«Рома» и «Наполи» отказались от трансфера защитника «Челси» Эмерсона, сообщает Calciomercato. По сведениям источника, 26-летний итальянец интересен клубам, однако они не хотят приобретать игрока за 20 миллионов евро, которые требует «Челси».