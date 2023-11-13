Полянский заявил, что Запад осознает провал контрнаступления ВСУ

REUTERS/Stringer Контрнаступление ВСУ вопреки ожиданиям Запада "мягко говоря, не продвигается" . Понимание этого растет среди политиков Запада, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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