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Джиордано забил «Баффало», когда Так снес ворота. У него 13 шайб в меньшинстве за карьеру и 5-е место в истории среди защитников

Джиордано забил «Баффало», когда Так снес ворота. У него 13 шайб в меньшинстве за карьеру и 5-е место в истории среди защитников

39-летний Марк Джиордано забросил 13-ю шайбу в меньшинстве за карьеру. Игрок «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).

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