Макрон про хиджабы: «Поддерживаю Олимпийскую хартию, запрещающую ношение любых религиозных символов во время соревнований. Это вопрос равенства мужчин и женщин»

В феврале сообщалось, что Сенат Франции проголосовал за запрет «ношения любого знака или одежды, явно демонстрирующих политическую или религиозную принадлежность» на всех профессиональных и любительских соревнованиях регионального и национального уровня, организованных французскими спортивными федерациями.