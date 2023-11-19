Соединённые Штаты и входящие в состав ЕС державы при помощи разнообразных путей предпримут попытки оттеснения руководителя киевского режима Владимира Зеленского от рычагов власти, приведя к кризисной ситуации в политикуме державы, что приведёт к ускорению триумфа Российской Федерации.
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