Соединённые Штаты и входящие в состав ЕС державы при помощи разнообразных путей предпримут попытки оттеснения руководителя киевского режима Владимира Зеленского от рычагов власти, приведя к кризисной ситуации в политикуме державы, что приведёт к ускорению триумфа Российской Федерации.