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Выстрел в Мошкове

Выстрел в Мошкове

Вот уже вторую неделю кипят страсти вокруг инцидента в районе сибирского поселка. 28 мая на автотрассе «Сибирь» сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль «Тойота» с тонированными стёклами, однако водитель на полной скорости промчался мимо поста.

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Елена Бреслова
депортировать надо также всех подписантов, вместе с семьями!
Семенков Александр
Видно этим "хозяевам жизни" никто в Мошкове и Новосибирске нюх давно не чистил? Время пришло. Пора!!!
Татьяна
Если уж стало возможно создание на территории России иностранных диаспор, то стоит именно с них требовать соблюдения членами этих диаспор российских законов - иначе стоит поставить вопрос о запрете их существования в России, а то ведь и правда: их действия смахивают на деятельность организованной вооруженной группировки. Оно нам надо!? Русские только кажутся ОЧЕНЬ миролюбивыми и добродушными, но если припечет по-настоящему то диаспорам мало не покажется... Я просто давно живу и многое видела - не стоит испытывать НАШЕ терпение.
diuk7728 diuk
а на кой чурки нам?
Константин Заика
И азербайджанцам, и другим диаспорам пора усвоить простую вещь: вас никто не тронет пока вы соблюдаете законы Российской Федерации. Если же начнёте устанавливать свои или творить беспредел, то до задержания, суда и депортации можете не дожить. Россияне тоже могут вспомнить "заветы Предков" и действовать не по Закону, а по Правде. Только вот вам эта Правда отольётся горькими слезами.
эд зах
Угнетающая история! Что там в Новосибирске происходит? По крупицам собирается информация, которая заставляет задуматься о причинах происходящего. Словно не было того самого видео, который снимал представитель стаи. Оказывается сами следователи, арестовавшие Гусева, определили ход дела на обвинения своего же сотрудника. Потом администрация покрывала преступные выступления стаи, а депутат, который встал на сторону Гусева, удосужился ночного телефонного разговора с главой диаспоры, пытавшегося "вразумить" представителя власти. Ужасно, что семья полицейского испытала за должное исполнение главы семейства своих обязанностей. Надежда появилась с момента вмешательства А.И. Бастрыкина в дело. Но неужели мы так и будем ждать вмешательства высшей власти в локальные дела нашей жизни. Причем, у представителей подобных диаспор таких вопросов не возникает, для них закон то, что приемлемо для них, все остальное - несправедливость. Дела в Иванове, в Волгограде раскрывают антигосударственную направленность подобных национальных образований. Следует строго пресекать все возможные криминальные связи этих диаспор с властью!
евгений денисов
Оборзели азеры окончательно.
Сергей Алексеев
Местные руководства нужно чистить, это они куплены диаспорами и позволяют им себя так вести.

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