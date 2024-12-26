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11 обстрелов: украинские войска атаковали Горловку и Ясиноватую в ДНР

11 обстрелов: украинские войска атаковали Горловку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 11 раз, выпустив 32 боеприпаса. Атаки затронули горловское и ясиноватское направления, ранив двух мирных жителей.

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