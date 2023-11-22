Юбилейный бал «Офицерского клуба» прошел в Звездном Городке. Организаторы смогли создать атмосферу настоящего праздника, возродив традиционные танцы: полонез, вальсы, мазурки, падеспань, польку-тройку, котильон и другие.
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