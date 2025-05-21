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"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

Царьград Коллаж Царьграда Зашевелился уж на сковородке - именно этой фразой можно охарактеризовать действия азербайджанских провластных СМИ после того, как появилась реальная угроза закрытия рынков "Садовод" и "Фуд Сити", но для них, конечно же, не существует нарушения законов, а всё якобы "по указке Кремля".

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Комментарии
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zs
zhanna simonova
Вернут все-еще и Рассии должны будут.
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9 час.
Александр
Как это всё уже достало! Даже злости уже не хватает! Наши правители своим бездействием сами возбуждают в наших людях ненависть к пришлым.А ведь вода и камень точит.И сколько верёвочке не виться,а конец всё равно будет.Только вот какой???
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8 час.
Авас Анекак
не верю все черножопы повесить
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51 мин.
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