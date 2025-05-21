"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

Царьград Коллаж Царьграда Зашевелился уж на сковородке - именно этой фразой можно охарактеризовать действия азербайджанских провластных СМИ после того, как появилась реальная угроза закрытия рынков "Садовод" и "Фуд Сити", но для них, конечно же, не существует нарушения законов, а всё якобы "по указке Кремля".