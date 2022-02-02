Валиева с ошибками откатала произвольную программу на тренировке в Пекине-2022, Щербакова сделала лутц и упала с флипа, Трусова исполнила два четверных из пяти

Российские фигуристки проводят тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине. Камила Валиева откатала произвольную программу с ошибками: прыгнула четверной сальхов, тройной аксель (пошатнулась), четветной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп (приземлилась на две ноги), тройной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-тройной тулуп.
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