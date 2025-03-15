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Новый генеральный директор Intel сможет заработать в ближайшие годы до $69 млн К...

Новый генеральный директор Intel сможет заработать в ближайшие годы до $69 млн К...

Новый генеральный директор Intel сможет заработать в ближайшие годы до $69 млнКорпорация Intel, который на уходящей неделе номинально обрела нового генерального директора, по традиции опубликовала отчёт для регулирующих органов США, в котором поведала о структуре и величине оплаты его труда.

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