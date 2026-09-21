Тактаров не удивился решению UFC не давать Волкову титульный бой: потихоньку сливают

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказал мнение, почему американский промоушен решил не давать россиянину Александру Волкову бой за титул.
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