🚰 Завершён капремонт водовода в Евпатории для более чем 111 тысяч жителей Отремонтировано 5,1 километра сетей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚰 Завершён капремонт водовода в Евпатории для более чем 111 тысяч жителей Отремонтировано 5,1 километра сетей.