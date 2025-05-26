В ЕС осознали ошибку, допущенную с Россией: Исправлять придётся "мудрым мужчинам и женщинам"

Eduard

Это обьединение было создано для войны с Росмией и другими,поэтому запихивают и в НАТО автоматически.Это не для лучшей жизни людей.И валюта сомнительная.Евро это деньги которые ЕС же может украсть,заморозить.Не понимаю зачем мир с жуликами торгует.Или деньги,или товар запрасто могут забрать,по странным основаниям.Как у Росмии"В свзи с Украиной".Так и хочется спросить:"А чт вы у американцев деньги не заморозили в"Связи с Афганистаном,Сирией,Ираком,Югославией) и прочем?"