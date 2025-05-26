Президент Словении Наташа Пирц-Мусар дала понять, что в Евросоюзе осознали ошибку, которую объединение допустило по отношению к России.
В ЕС осознали ошибку, допущенную с Россией: Исправлять придётся "мудрым мужчинам и женщинам"
Комментарии
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Eduard
Это обьединение было создано для войны с Росмией и другими,поэтому запихивают и в НАТО автоматически.Это не для лучшей жизни людей.И валюта сомнительная.Евро это деньги которые ЕС же может украсть,заморозить.Не понимаю зачем мир с жуликами торгует.Или деньги,или товар запрасто могут забрать,по странным основаниям.Как у Росмии"В свзи с Украиной".Так и хочется спросить:"А чт вы у американцев деньги не заморозили в"Связи с Афганистаном,Сирией,Ираком,Югославией) и прочем?"
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13 час.
Eduard
Собствееео до Трампа ЕС была рабским содружеством,Озама им звонил,а они выполняли.Хотя Обама не европеец! Посмешище короче!
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13 час.
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