WSJ: сместить Байдена не легче, чем отобрать ключи от машины у упрямого деда

Обозреватель издания Wall Street Journal Уильям Макгерн написал, что попытки демократов сместить Джо Байдена с президентского поста для молодых так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда.
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