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Розенбаум о российских комментаторах: «Выеживаются друг перед другом, как мухи на выключателе. Это враги футбола, я звук обычно не выключаю – приходится страдать»

Народный артист России Александр Розенбаум раскритиковал современных российских комментаторов. «После чемпионата мира, честно говоря, как-то трудно себя заставить проникнуться нашим футболом.

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