Искусственный интеллект в руках злоумышленников: растущая угроза «раздевающих» сервисов Ольга ВайленкоСетевые сервисы на базе искусственного интеллекта, способные «раздевать» людей на фотографиях, набирают популярность, представляя серьезную угрозу для частной жизни и безопасности.
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