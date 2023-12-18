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Искусственный интеллект в руках злоумышленников: растущая угроза «раздевающих» сервисов

Искусственный интеллект в руках злоумышленников: растущая угроза «раздевающих» сервисов

Искусственный интеллект в руках злоумышленников: растущая угроза «раздевающих» сервисов Ольга ВайленкоСетевые сервисы на базе искусственного интеллекта, способные «раздевать» людей на фотографиях, набирают популярность, представляя серьезную угрозу для частной жизни и безопасности.

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