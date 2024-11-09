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Мода и Шоу-бизнес

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Дэвид Гилмор опроверг связь The Dark Side of the Moon с «Волшебником страны Оз»

Дэвид Гилмор опроверг связь The Dark Side of the Moon с «Волшебником страны Оз»

Экс-участник психоделик-рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор опроверг фанатскую теорию о том, что пластинка коллектива The Dark Side of the Moon (1973) была написана, чтобы идеально сочетаться с фильмом «Волшебник страны Оз» (1939).

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