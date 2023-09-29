Поздравить с Днем ангела Веру, Надежду, Любовь, Софию 30 сентября 2023 года можно с помощью прозы и стихов Виктория ХаржевскаяКаждый год 30 сентября представительницы прекрасного пола с именами Вера, Надежда, Любовь и София принимают поздравления в честь свои именин.