На Дальнем Востоке появятся энергообъекты мощностью два миллиарда киловатт

На Дальнем Востоке к 2030 году появятся мощные энергообъекты, генерирующие 2,6 гигаватта. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе обсуждения развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальное интернет-представительство президента России kremlin.